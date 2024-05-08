Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Mayıs Perşembe Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Bugün hem zihinsel hem bedensel anlamda yorgun hissedebilirsiniz sevgili balıklar. Dalgınsınız ve karışıksınız. Unutkanlıklara, kazalara dikkat edin. Bir anlık dikkatsizliğiniz can sıkıcı olaylara sebep olabilir. Kandırılmalara ve dolandırılmalara karşı dikkatli olun.
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