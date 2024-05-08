Günlük Burç Yorumları: 9 Mayıs Perşembe Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 08 Mayıs 2024 - 17:36

Güncelleme: 08 Mayıs 2024 - 17:36

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Bugün hem zihinsel hem bedensel anlamda yorgun hissedebilirsiniz sevgili balıklar. Dalgınsınız ve karışıksınız. Unutkanlıklara, kazalara dikkat edin. Bir anlık dikkatsizliğiniz can sıkıcı olaylara sebep olabilir. Kandırılmalara ve dolandırılmalara karşı dikkatli olun.