Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Nisan Çarşamba Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Bugün biraz özgüvensiz ve yorgun hissedebilirsiniz. Emeklerinizin karşılığını alamıyor olmak yanılgısından çıkıp bugünü biraz dinlenmeye ayırın. Ne istediğinize karar verin ve kararlı olun. Her şeyin bir zamanı var.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP ve MHP’liler erteliyordu
- Beypazarı maden suyunda 'bor' uyarısı
- Uğur Dündar’dan ‘babalık’ iddiasına yanıt!
- Beypazarı'ndan ilk açıklama
- Bahçeli haritayı 'unuttu'
- 'Cihan abi' formülü konuşuluyor
- Saray'dan yandaş yazara yalanlama
- Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın'a dava açıyor!
- Özel'den 'genel seçim' mesajı!
- 'İpler kopma noktasına geldi'