Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Şubat Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Sevgili başaklar, sizden istenmeyen sorumluluklar alıp gereksiz yükler ediniyorsunuz. Bugün ailevi konularla alakalı üzeri kapatılmış birçok konu gündeme gelebilir. Hayır demeyi öğrenmeli ve üzerine düşmeyen işleri sorumluluk edinmemelisiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- DEM Parti İstanbul'da aday çıkarma kararı aldı!
- Erdoğan'ın Hatay'daki 'itirafı' gündem oldu
- 'Erdoğan o sözleri duyunca çok kızdı...'
- DEM Parti'nin 'İstanbul' kararının perde arkası
- Çok sayıda kentte 'kuvvetli sağanak' bekleniyor!
- Yeniden Refah Partisi'nden 'İmamoğlu' iddiasına yanıt
- ‘6 aydır aklınız neredeydi?’
- Eskişehir'de AKP karıştı!
- Ekonomide 'U' dönüşü olacak mı?
- Durmuş Yılmaz Cumhuriyet'e konuştu!