Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Şubat Salı Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Bugün iş hayatınızla alakalı geçmişte aldığınız kararların yanlış taraflarını görebileceğiniz bir gün sevgili başaklar. Doğruyu yanlıştan net bir şekilde ayırabildiğinizde edindiğiniz sorumluluklar size bolluk bereket olarak dönecektir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıdan Murat Kurum hakkında karar!
- Erkan'ın üstü neden çizildi? Yandaştan al haberi
- İki aday arasında dikkat çeken oran
- Başkanlar neden yargılanmıyor?
- İBB'ye bir aday daha çıktı
- Anket: Kurum'un tek bir şansı var...
- Adaylık hevesi kursağında kaldı
- Şimşek'in TCMB için önerdiği ilk isim ortaya çıktı
- AKP'li Ensarioğlu'ndan 'Başak Demirtaş' yorumu
- Ekinözü Kaymakamı evinde ölü bulundu!