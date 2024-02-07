Günlük Burç Yorumları: 8 Şubat Perşembe Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 07 Şubat 2024 - 16:35

Güncelleme: 07 Şubat 2024 - 16:35

Başak burcu ve yükselen başak burcu:

Çok çalışıyorsunuz sevgili başaklar. İnsanlara güvenmeli, sorumlulukları paylaşmalısınız. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek takviyeler alın, evcil hayvanlarınızla vakit geçirin. Sürekli önlem alsanız da işlerinizin yine de istediğiniz gibi gitmediğini artık görüyorsunuz. Rahatlayın.