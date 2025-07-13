Başkalarının dediğini fazla dert edip kendini yıpratan 4 burç: Bu burçlar en küçük sözü dahi kafasına takıyor...

Hayatta hepimizin bir sınırı vardır. Kimi insanlar başkalarının söylediklerini çok da önemsemezken, bazıları en küçük eleştiriyi bile saatlerce, hatta günlerce kafasında döndürür. Bu durum özellikle duygusal hassasiyeti yüksek ve eleştirilere karşı kırılgan olan burçlarda daha sık görülür. Peki, en küçük sözü dahi kafasına takan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, başkalarının dediğini fazla dert edip kendini yıpratan 4 burç...



1. YENGEÇ BURCU



Yengeç burcu, duygusal dünyasıyla bilinir. En ufak bir imayı bile kalbine dert eder. “Kötü bir şey mi ima etti?”, “Beni beğenmedi mi?” gibi düşünceler peşini bırakmaz. Kırılgan yapısı nedeniyle çoğu zaman başkalarının söylediğini fazla büyütür ve gereğinden fazla etkilenir.



2. BAŞAK BURCU



Başak burcu detaycı ve mükemmeliyetçidir. Bu yüzden, ona yapılan her yorumun altında bir anlam arar. Kendi kendini eleştirmekten yorulmuşken bir de dış ses devreye girince, iyice strese girebilir. Olumsuz bir söz günlerce kafasında dönebilir ve çözüm arayabilir.



3. BALIK BURCU



Hayal gücü güçlü olan Balık burcu, duyduğu her cümleyi abartılı bir şekilde yorumlamaya meyillidir. Olumsuz bir yorumu gerçek duygularından çok daha fazla önemseyebilir. Kafasında senaryolar kurar, bazen olmayan şeyleri bile gerçekmiş gibi düşünür.



4. TERAZİ BURCU



Terazi burcu için denge önemlidir. O yüzden herkesin fikrine önem verir. Eleştiri duyduğunda ya da olumsuz bir enerji aldığında içten içe üzülür ve bunu nasıl düzeltebileceğini düşünür. Kimi zaman kendi isteklerinden vazgeçip başkalarını mutlu etmek için uğraşır.