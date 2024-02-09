Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 10 Şubat Cumartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Bugün iş görüşmeleriniz açısından yoğun bir gün olabilir. Beklenmedik gelişmelerin gündeme gelme olasılığı yüksek, sakinliğinizi koruyun. Önemli görüşmelerin istediğiniz şekilde sonuçlanması ve fikir birliğine varabilmek bugün pek mümkün görünmüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- YRP'nin 3 büyükşehirde adayları belli oldu
- Son Hatay anketi paylaşıldı
- B sınıfı ehliyetler için motosiklet kararı!
- Soyer’den CHP lideri Özel'e ret
- 'Siyasi olmadığı bilgisine ulaştık'
- Sağanak yağış geliyor!
- Rıdvan Dilmen başkan adayını açıkladı
- Halk TV'den 'İrfan Değirmenci' açıklaması
- Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu!
- 'Varsayalım bütün suç benim...'