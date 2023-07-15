Günlük Burç Yorumları: 16 Temmuz Pazar Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 15 Temmuz 2023 - 17:18

Güncelleme: 15 Temmuz 2023 - 17:18

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu burcu günlük yorumu:

Aile gibi gördüğünüz kişilerden göreceğiniz manevi destek iyi hissettirecek sevgili boğalar. Kısa seyahatler ve eğitim konuları gündemde olabilir. Önemli kararlar alırken birkaç kez düşünmeli, duygusal kararlar almamalısınız.