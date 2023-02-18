Günlük Burç Yorumları: 19 Şubat Pazar Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 19:00

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:

Sevgili boğalar, bu aralar inişli çıkışlı, istikrarsız konular sizi tüketiyor. Çözüm odaklı olmalısınız. Başkalarından beklediğiniz saygı istediğiniz şekilde gelmeyebilir. Farklı bir gözle bakmaya çalışın. Değer görmediğinizi düşünerek kendinizi yıpratmayın.