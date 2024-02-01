Günlük Burç Yorumları: 2 Şubat Cuma Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 01 Şubat 2024 - 16:31

Güncelleme: 01 Şubat 2024 - 16:31

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Sevgili boğalar, istikrarlı bir yaşamınızın olmaması geleceğe güvenle bakmanızın önündeki en büyük engel.. Bugün sakin ve sabırlı olabilmeniz pek mümkün görünmüyor, sabredin. Kısa bir zaman sonra hayatınız düzene girecek.



