Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Eylül Pazar Koç Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Para harcama isteğiniz bugün artabilir. Ekonomik konularda düşünmeden hareket etmemeniz gereken bir gündesiniz. Abartıdan kaçınmak bugün yapmanız gereken en doğru şey. Aksi takdirde daha sonra pişmanlık yaşayabilirsiniz.
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