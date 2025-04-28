Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Nisan Salı Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Sağlık problemlerinizle alakalı bugün yeniliklere açık olmalısınız. Karşınıza iyileştirici fırsatlar çıkabilir. Önyargılı olmayın. Sabit fikirliliğinizin artık çok da işe yaramadığını görüyorsunuz. En azında araştırmakta yarar var.
En Çok Okunan Haberler
-
- TRT muhabirinden 'muhaliflere suikast' çağrısı
- İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü'ne bir garip soru!
- İstanbul'da yeni miting adresi belli oldu
- Gül'ün 'İmamoğlu' tepkisi rahatsız etti
- Suçun üstünü örten cüppe
- 'Tüm Türkiye’ye ilan ve ifşa ederiz ki...'
- 25 kişi hakkında iddianame hazırlandı
- Muhaliflere 'suikast' tehdidinde bulunmuştu
- Doktorlardan endişelendiren açıklama
- Türkiye'deki sığınmacı sayısını açıkladı