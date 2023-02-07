Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Şubat Çarşamba Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Bugün özel hayatınız veya varsa çocuklarınız gündemde sevgili boğalar. Uzun zamandır beklediğiniz para bugün elinize geçebilir. Emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz. Bugün önemli kararlar alabilirsiniz. Önemli kişilerle görüşmek ve yeni anlaşmalar için uygun bir gün. Sorumluluklarınız artıyor.
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