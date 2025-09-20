Borç sarmalına en çok düşen 3 burç...

Bazı burçlar, düşünmeden harcama yapma ve anı yaşama konusunda o kadar iyidir ki, sonunda borç içinde kalmaları kaçınılmaz olur. İşte borç sarmalına en kolay düşen, maddi planlama konusunda en şanssız 3 burç...

KOÇ (20 MART - 18 NİSAN)

Koç burcu sabırsız ve anı yaşayan yapısıyla bilinir. Bir şey istediklerinde hemen sahip olmak isterler, bu da çoğu zaman bütçelerini aşmalarına neden olur. Sonradan pişman olsalar bile, alışveriş sepetini boşaltmak onlar için zordur.

YAY (21 KASIM - 20 ARALIK)

Macera ve özgürlük peşinde koşan Yay burcu, parasını seyahatlere, deneyimlere ve yeni hobilerine harcamaktan çekinmez. Ancak bu durum sık sık borç birikmesine yol açabilir. Onlar için para, sadece hayallerini gerçekleştirmek için bir araçtır.

İKİZLER (20 MAYIS - 19 HAZİRAN)

İkizler burcu değişken ruh hali nedeniyle bir gün bir şeye, ertesi gün bambaşka bir şeye para harcayabilir. Bu düzensizlik, birikim yapmalarını zorlaştırır ve zaman zaman kredi kartı borçlarıyla baş başa kalmalarına neden olur.