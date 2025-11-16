Burçların ayrılık sonrası anatomisi: Burçlar aşk acısını nasıl yaşıyor?

Aşk acısı evrensel bir duygu olsa da her burç bu kırılmayı tamamen farklı bir enerjiyle karşılar. Kimisi güçlü görünmeye çalışırken içten içe parçalanır, kimisi hemen toparlanır, kimisi ise bir daha kimseye güvenmemeye yemin eder. Peki, hangi burç aşk acısını nasıl yaşar? İşte, burçların ayrılık sonrası anatomisi...

1. Koç burcu: Ateşi bir anda sönen savaşçı

İlk tepki: Öfke, öfke ve yine öfke.



Kendi kendine “Ben bunu hak etmedim!” moduna girer.



A şk acısını spor yaparak, yoğun tempoya girerek atlatmaya çal ışır.



Dışarıdan g üçlü görünür ama içten içe en çok yananlardan biridir.

2. Boğa burcu: Sessizce yıkılan sadakat sembolü

Ayr ılığı kabullenmesi en uzun s üren burçlardan biridir.



A şk acısını uyku, yemek ve i çe kapanma ile ya şar.



G üveni k ırıldığı i çin uzun süre yeni ili şkiye kapı a çmaz.



Yava ş iyileşir ama bir iyileşince tamamen toparlanır.

3. İkizler burcu: Gülüp geçer gibi görünür, ama içten içte dağılır

Aşk acısını sosyal g örünerek gizlemeye çal ışır.



Konuşarak, arkadaşlarıyla dertleşerek rahatlamaya çal ışır.



Aniden tatile ç ıkabilir ya da yeni uğraşlar edinir.



Duygularını y üzeysel gösterse de derin k ırılmalar yaşar.

4. Yengeç burcu: Aşk acısının en derinden hisseden burcu

Ger çek bir duygusal çökü ş yaşar.



Eski fotoğraflar, mesajlar, anılar… Hepsiyle vedalaşması zordur.



Evine kapanıp kendini duygulara teslim eder.



Zamanla daha g üçlü bir hale gelir ama unutmas ı uzun s ürer.

5. Aslan burcu: Gururu yaralanmış bir kraliçe/kral

Ayr ılığı kişisel bir başarısızlık olarak g örür.



Kendini yeniden kan ıtlamak i çin güçlenme moduna girer.



Sosyal medyada güçlü görünmeye çal ışır.



İ çi kan a ğlasa da dışarıdan g ülümsemeyi b ırakmaz.

6. Başak Burcu: “Nerede hata yaptım?” analizleri bitmez

S üreci tamamen zihinsel olarak ya şar.



Kendini su çlama e ğilimi y üksektir.



Günlerce analiz, sorgulama ve içsel muhasebe yapar.



Bir daha ayn ı hatayı yapmamak i çin kendine söz verir.

7. Terazi burcu: İçten içte yıkılır ama dışarıda hep şık ve dengeli

Ayrılık sonrası bile zarafetini korur.



Duygusal acıyı estetikle, sosyalleşmeyle bastırmaya çal ışır.



Yalnız kalmaktan hoşlanmadığı i çin çevresini doldurur.



İ çteki k ırılganlık dışarıya pek yansımaz.

8. Akrep burcu: En yoğun ve en sessiz yas

Aşk acısını derin bir sessizlikle yaşar.



Kalbi kırıldığında kimseyi i çeri almaz.



Güven duygusu sars ıldığı i çin yeniden aç ılması uzun s ürer.



İ çine att ığı acı zamanla g üce dönü ş ür.

9. Yay burcu: Kaçış modu açılır, maceraya atılır

Ayrılık sonrası özgürlü ğe sığınır.



Yeni seyahatler, yeni insanlar, yeni deneyimler…



Duygularıyla y üzle şmek istemez, bu y üzden h ızlı unutuyor gibi g örünür.



Asl ında en b üyük kaç ış kendinedir.

10. Oğlak burcu: Acıyı iş disiplinine dönüştüren güçlü ruh

A şk acısını kontroll ü bir şekilde yaşar.



Duygularının dışarı taşmasına izin vermez.



Kendini tamamen işe verir.



Zamanla “Bu da ge çer” diyerek olgunla şır.

11. Kova burcu: Depresyona girmeden mantığıyla yönetir

A şk acısına zihinsel mesafeden bakar.



Mantık devrede olduğu i çin duygusal çökü ş yaşamaz gibi g örünür.



Fakat içte ba ğ kurduğu i çin kopmas ı zaman alır.



Yeni projeler, fikirler ve kişisel gelişimle toparlanır.

12. Balık burcu: Romantik bir film sahnesi gibi yaşar