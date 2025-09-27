Durmadan konuşan 3 burç: Hikayeleri saatlerce sürer!

Bazı burçlar kısa ve öz konuşurken, bazıları için bir olayı anlatmak adeta bir sanattır. Onlar için konuya doğrudan girmek mümkün değildir; önce tüm arka planı verir, ayrıntıları ekler, hatta hikayeyi biraz süslerler. İşte durmadan konuşan 3 burç...

İKİZLER (20 MAYIS - 19 HAZİRAN)

En konuşkan burcu olarak bilinen İkizler, hikaye anlatmaya başladığında adeta durdurulamaz. Merkür’ün iletişim enerjisi sayesinde, olayları renkli bir dille aktarır ve karşısındaki kişiyi adeta içine çeker.

ASLAN (22 TEMMUZ - 21 AĞUSTOS)

Dikkat çekmeyi seven Aslanlar için hikaye anlatmak bir sahne performansı gibidir. Olayları öyle bir teatral şekilde aktarırlar ki, etrafındaki herkes pür dikkat onları dinler. Bu da hikayelerin çoğu zaman biraz uzun sürmesi anlamına gelir.

BAŞAK (22 AĞUSTOS - 21 EYLÜL)

Başak burçları hikaye anlatırken hiçbir detayı atlamak istemez. Merkür’ün etkisiyle, olayların en küçük ayrıntılarını bile hatırlayıp eklerler. Bu yüzden, bir Başak anlatmaya başladığında biraz sabırlı olmanız gerekebilir.