Flört etmeyi ilişkiden daha çok seven 5 burç: Bu burçlar ilişkilerin ciddi aşamaya gelmesini asla istemiyor...

Bazı burçlar için aşk, uzun süreli bağlılık ve derin duygulardan ibarettir. Ancak bazıları vardır ki, onlar için en heyecanlı kısım “flört” dönemidir. Sürpriz mesajlar, tatlı sözler, hafif dokunuşlar… İlişkinin ciddi boyutlara taşınması onlara biraz sıkıcı gelebilir. Peki, ilişkilerin ciddi aşamaya gelmesini asla istemeyen kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, flört etmeyi ilişkiden daha çok seven 5 burç...

1. İ K İ ZLER BURCU

İkizler burcu, sosyal zekâsı ve kıvrak dili sayesinde flörtte adeta bir profesyoneldir. Onun için yeni insanlarla tanışmak, tatlı sohbetler etmek ve heyecanı diri tutmak çok caziptir. Ciddi ilişkiye adım atmadan önce flörtün tadını çıkarmayı tercih eder.

2. TERAZ İ BURCU

Terazi burcu, güzellik ve çekicilik gezegeni Venüs’ün etkisiyle sürekli beğenilme ihtiyacı duyar. Flörtleşme süreci, ona hem özgüven hem de keyif verir. Ciddi bir ilişki, bazen bu ilgi alışverişini kısıtladığı için Terazi, flört aşamasında kalmayı daha cazip bulabilir.

3. YAY BURCU

Yay burcu, özgürlüğüne düşkün ve maceraperest yapısıyla tanınır. Onun için flört, keşfetmenin ve yeni deneyimler yaşamanın bir yoludur. Tek bir kişiye bağlanmak yerine, farklı insanlarla tanışmayı ve heyecanı sürdürmeyi sever.

4. KOVA BURCU

Kova burcu için duygusal bağlanma bazen yorucu olabilir. Zihinsel uyum arar ama uzun vadeli sorumluluklardan uzak durmayı da tercih edebilir. Flört, ona hem yakınlık hem de bağımsızlık sunar.

5. ASLAN BURCU

Aslan burcu, ilgi odağı olmaktan ve karşısındakini etkilemekten büyük keyif alır. Flört, onun sahnesidir. Karşısındaki kişiyi büyülemek ve hayranlık toplamak Aslan’ın egosunu besler. Bu nedenle ilişki yerine flört süreci ona daha cazip gelebilir.