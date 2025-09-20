Girişimcilik ruhu en güçlü 3 burç...

Herkes risk almayı sevmez. Ancak bazı burçlar vardır ki kendi işlerini kurmadan mutlu olamazlar. Onlar için başarı, kendi kurallarını koymak ve yeni şeyler denemektir. İşte girişimcilik ruhuyla doğan, iş dünyasında fark yaratma potansiyeli en yüksek 3 burç...

KOÇ (20 MART - 18 NİSAN)

Cesur, atılgan ve risk almaktan korkmayan koç burcu, doğal bir liderdir. Yeni bir iş fikrini hayata geçirmek için beklemez, hemen harekete geçer. Onların girişimci ruhu, çoğu zaman çevresindekilere de ilham olur.

OĞLAK (21 ARALIK - 19 OCAK)

Disiplinli ve planlı yapısıyla bilinen oğlaklar, iş dünyasında büyük başarılar elde eder. Onlar için girişimcilik, adım adım yükselmenin ve hayallerini inşa etmenin bir yoludur. Sabırlı oldukları için projelerini uzun vadede başarıya ulaştırırlar.

YAY (21 KASIM - 20 ARALIK)

Özgürlüğüne düşkün yay burcu, tek bir işe bağlı kalmaktan hoşlanmaz. Bu nedenle kendi işini kurmak onlar için mükemmel bir çözümdür. Maceracı ruhları sayesinde farklı sektörlerde şanslarını dener ve risk alsalar bile bundan keyif duyarlar.