Gülen yüzlerine aldanmayın! Dışarıdan melek görünüp içinde fırtınalar kopan 3 burç...

Bazı burçlar, duygularını ve niyetlerini saklama konusunda gerçek birer ustadır. Burçlar, çevrelerine her zaman "melek" gibi bir görüntü verirler; ancak bu görüntü, aslında kendilerini korumak veya hedeflerine sessizce ulaşmak için kullandıkları bir kalkandır. İşte o sakin duruşun ardındaki "fırtınalı" zihinler...

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL - 22 EKİM)

Karizmatik oldukları kadar stratejiktirler. Herkesle iyi geçiniyor gibi görünseler de, Teraziler arkada kimin kimle ne yaptığının çetelesini tutarlar. "Huzur" adına sustukları her an, aslında hanenize bir eksi yazıyor olabilirler.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Balıklar "mağdur" rolünü bir silah gibi kullanabilir. Size melek gibi bakarken, aslında hayal dünyalarında sizi çoktan devre dışı bırakmış olabilirler.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS - 20 HAZİRAN)

İkizlerin o neşeli ve uyumlu tavrı bazen bir maskedir. Aynı anda iki farklı planı yürütebilen tek burçtur. İltifat ederken aslında hakkınızdaki tüm bilgileri analiz edip, gerektiğinde bu bilgileri "stratejik" bir hamleye dönüştürebilirler.