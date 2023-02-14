Haksızlık karşısında deliren 3 burç! Yapanı pişman ederler

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 20:57

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 20:57

Bazı burçlar asla haksızlığa gelemez ve bunu fark ettiğinde dünyanın en çekilmez insanı olurlar bir anda. Çünkü şu zamanda adaletli olmak zor olduğu kadar hakkını savunmak da gerçekten çok zor. Peki, hangi burçlar haksızlığa gelemiyor? İşte haksızlığa çıldıran 3 burç insanı

Yapılan araştırmalarda ''Terazi, Akrep ve Yay'' burcunun haksızlığa tahammül edemediği ortaya çıkarıldı.

EN ADALETLİ 3 BURÇ





Terazi burcu: Merhametli olan Terazi burcu haksızlık karşısında sinirlenir. Kendilerinin hata yapma olasılığı düşük olduğundan karşısındaki insanlardan da bunu beklerler. Olmadığında çıldırırlar. Terazi asla kimsenin hakkını yemez. Birisi hakkını yediği zamanda da çileden çıkar.

Akrep burcu: Siz siz olun bir Akrebin hakkını yemeye kalkışmayın. Bir Akrep intikam için izler, sabreder ve sonunda istediğine er ya da geç ulaşır. Kaybeden siz olursunuz. Akrep burcu genelde en tutarlı burçlar arasında yer alır. Bir şeye evet denildiği zaman mutlaka yapılmasını ister. Eğer zamanında yapılmaz veya eksik yapılırsa gerçekten hakkını aramak için olabildiğinde sinirlenir ve hakkını arar.





Yay burcu: Bilgeliğiyle meşhur Yay burcunun adaletini sınamak kendini aptal yerine koymaktan başka bir şey değildir. Çünkü Yay burcuna mantıklı anlattığınız her şey karşılık bulabileceği gibi haksızlık belirtisi karşısında da fırtınasından korkun. Yay burcu gerçekte sessiz sakin gibi duruyor olsa da çoğu zaman en çekilmez burçtur. Haksızlığa tahammül edemeyen Yay burçları asla ve asla hakta yemezler.