İhaneti asla unutmayan 3 burç...

İlişkilerde güven kırıldığında herkes farklı tepki verir. Kimi burçlar geçmişi geride bırakmayı başarırken, bazıları için ihanet kalpte kalıcı izler bırakır. İşte ihaneti asla unutmayan o üç burç...

AKREP (22 EKİM – 20 KASIM)

Akrep burcu için güven her şeydir. Bir kez ihanet edildiğinde, affetmiş gibi görünse bile iç dünyasında hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Akrep unutmaz, sadece sessizleşir. Yaşananları zihninin bir köşesine kaydeder ve bir daha aynı bağı kurmakta zorlanır.

BOĞA (19 NİSAN – 19 MAYIS)

Sadakatiyle bilinen Boğa burcu, ihaneti kişisel bir yıkım olarak algılar. Affetmesi mümkündür ancak güvenin yeniden inşa edilmesi uzun zaman alır. Boğa için ihanet, bir ilişkinin geri dönülmez şekilde değiştiğinin işaretidir.

YENGEÇ (20 HAZİRAN – 21 TEMMUZ)

Yengeç burcu duygusal hafızası en güçlü burçlardan biridir. İhaneti affedebilir, ilişkiye devam etmeyi seçebilir; ancak kalbinin bir kısmı her zaman tetikte kalır. Yaşananlar unutulmaz, sadece üzeri örtülür.