İmamoğlu'nun 'casusluk' soruşturması tamamlandı: Ekrem İmamoğlu ve Merdan Yanardağ da aralarında

4.02.2026 17:16:00
Haber Merkezi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca; Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında “siyasal casusluk” suçlamasıyla yürütülen soruşturma tamamlanarak bugün itibarıyla kamu davası açıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve gazeteci Merdan Yanardağ için 'siyasi casusluk' suçlamasıyla iddianame düzenlendi.

Casusluk soruşturmasında iddianame hazırlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklaması şöyle:

“Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda; şüpheliler Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında Siyasal Casusluk suçundan bugün itibarıyla kamu davası açılmıştır.”

Geçen yıl ekim ayında tutuklu Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu’nun seçim kampanyasının direktörü Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında “casusluk” iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. 

 

Casusluk soruşturmasının merkezindeki Hüseyin Gün'ün ifadelerinde değişen avukat ayrıntısı: İlk ifadedeki avukatlar, etkin pişmanlık ifadesine çağrılmamış
Casusluk soruşturmasının merkezindeki Hüseyin Gün'ün ifadelerinde değişen avukat ayrıntısı: İlk ifadedeki avukatlar, etkin pişmanlık ifadesine çağrılmamış Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan'ın tutuklandığı 'casusluk' soruşturmasına yönelik tartışmalar sürerken soruşturmanın merkezindeki Hüseyin Gün'ün 3 ay arayla verdiği ifadelerde farklı avukatların müdafii olarak yer alması dikkat çekti.
Başsavcılığın ifadesinde İmamoğlu için ‘CHP’nin ele geçirilmesi’ açıklaması yer aldı: ‘Siyasal casusluk’ suçlaması
Başsavcılığın ifadesinde İmamoğlu için ‘CHP’nin ele geçirilmesi’ açıklaması yer aldı: ‘Siyasal casusluk’ suçlaması Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, cuma günü başlatılan “casusluk” soruşturması kapsamında kampanya danışmanı Necati Özkan ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile birlikte tutuklandı.
Casusluk tartışması tırmanıyor
Casusluk tartışması tırmanıyor Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ’a yapılan “Casusluk suçlaması” akıllara derhal FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetlerini ele geçirmek için “Birinci Silivri Trajedisi” bağlamında yaptığı “Casusluk” suçlamalarını ve yine FETÖ’nün “Kozmik Oda”ya girişini ve oradaki bilgilerin yurtdışına sızdırılışını anımsattı!
Özgür Özel’den İmamoğlu’na yöneltilen ‘casusluk’ suçlamasına sert tepki: ‘Atatürk'ün partisinden ajan çıkmaz, CHP bu ülkenin birliğinin teminatıdır’
Özgür Özel’den İmamoğlu’na yöneltilen ‘casusluk’ suçlamasına sert tepki: ‘Atatürk'ün partisinden ajan çıkmaz, CHP bu ülkenin birliğinin teminatıdır’ CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Elmadağ Belediyesi tarafından düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde yaptığı konuşmada, partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'na yöneltilen "casusluk" suçlamasına tepki göstererek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinden ne ajan çıkar, ne bu milletin aleyhine bir şey yapacak kimse çıkar. CHP, bu ülkenin varlığının, birliğinin, bütünlüğünün, inanç özgürlüğünün, herkesin istediği gibi yaşamasının, istediği gibi giyinmesinin, istediği gibi ibadet etmesinin, istediği gibi eğlenmesinin teminatıdır" ifadesini kullandı.