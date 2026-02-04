İmamoğlu'nun 'casusluk' soruşturması tamamlandı: Ekrem İmamoğlu ve Merdan Yanardağ da aralarında

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve gazeteci Merdan Yanardağ için 'siyasi casusluk' suçlamasıyla iddianame düzenlendi.
Casusluk soruşturmasında iddianame hazırlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklaması şöyle:
“Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda; şüpheliler Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında Siyasal Casusluk suçundan bugün itibarıyla kamu davası açılmıştır.”
Geçen yıl ekim ayında tutuklu Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu’nun seçim kampanyasının direktörü Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında “casusluk” iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.