Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Mayıs Cuma İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Ailevi konularda gerginliklerin yaşanabileceği bir gün sevgili ikizler. Ağzınızdan çıkan kelimelere dikkat edin. Çatışmaların önüne geçebilirsiniz fakat sinirlerinize hakim olmanız gerekiyor. Sorumluluk almalı ve ailenize zaman ayırmalısınız.
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