Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Şubat Perşembe İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Sevgili ikizler, bugün üzerinizde bir gerginlik var. Kendinizi fazla yormayın ve ağır sporlardan kaçının. Tutamayacağınız sözler vermeyin, yanlış anlaşılmalara dikkat edin. Taşınma, yer değişikliği konuları gündemde olabilir. Yakınlarınızdan yardım isteyin.
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