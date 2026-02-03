İlişkide baskın olmak için farklı davranan 4 erkek burcu: Bu burçlar gerçek kişiliklerini saklıyor

İlişkilerde güç dengesi her zaman açıkça kurulmaz. Bazı erkekler duygularını gizleyerek, bazıları ise abartılı tavırlarla ilişki içinde baskın rol üstlenmeye çalışır. Astrolojik özellikler, bu davranış biçimlerinin arkasındaki motivasyonları anlamada önemli ipuçları sunar. Özellikle bazı burçlar, ilişkide söz sahibi olmak için bilinçli ya da bilinçsiz şekilde rol yapmaya yatkındır.

ASLAN BURCU

Aslan erkeği baskınlığını çoğu zaman özgüven ve karizma üzerinden kurar. İlişkide güçlü görünmek için duygularını geri planda tutabilir. Onaylanma ihtiyacı yüksek olduğu için liderliği elinde tutmak ister. Zaman zaman “ben yönetirim” tavrı sergileyerek üstünlüğünü hissettirmeye çalışır. İlgi azaldığında baskınlığı daha belirgin hale gelir.

AKREP BURCU

Akrep erkeği kontrolü sessizce ele alır. Açık baskı kurmak yerine stratejik davranır, duygusal derinliği bir güç aracı olarak kullanır. Ne hissettiğini tam olarak belli etmemesi karşı tarafı tedirgin edebilir. Bu belirsizlik, ilişkide dengeyi kendi lehine çevirmesini sağlar. Baskınlığı çoğu zaman fark edilmeden kurar.

İKİZLER BURCU

İkizler erkeği ilişkide zihinsel üstünlük kurarak baskın olmaya çalışır. Sürekli fikir değiştirmesi ve iletişimi yönlendirmesi, kontrolün kendisinde kalmasını sağlar. Bazen mesafeli, bazen aşırı ilgili davranarak karşı tarafın dengesini bozabilir. Bu değişken tavırlar, ilişki dinamiğini onun belirlemesine yol açar. Baskınlığı fiziksel değil zihinseldir.

OĞLAK BURCU

Oğlak erkeği baskınlığını disiplin ve ciddiyet üzerinden kurar. Duygusal tepkilerini sınırlı tutarak güçlü görünmeyi tercih eder. İlişkide kuralları belirleyen taraf olmak ister. Mesafeli duruşu, karşı taraf üzerinde otorite hissi yaratabilir. Onun için kontrol, düzen ve istikrarla eş anlamlıdır.