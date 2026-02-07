Alman pasaportuna sahip 1 milyon 300 bin Türk’ün sadece 30 bini Türk pasaportu istedi: Almanya’daki Türklere çifte vatandaş olma hakkı tanınmıştı

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkanı Abdulhadi Turus, önceki gün Türkiye Büyük Millet Meclisi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Komisyonu’na gelerek bir sunum yaptı.

1 MİLYON 300 BİN TÜRK’ÜN 30 BİNİ PASAPORTA BAŞVURDU

Turus, sunumunda, yurtdışında yaşayan Türklerin sorunlarından ve bunlara yönelik çözümlerinden bahsetti. Ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Almanya’da 2024 yılında çifte vatandaşlık yasasının çıkmasıyla kaç Türk’ün bu haktan faydalanıp Türk vatandaşlığına başvurduğunu sordu. Turus, “Şu ana kadar 30 bine yakın başvuru olmuş fakat tabii ki beklenti daha yüksek” yanıtını verdi. Perspektif’in derlediği verilere göre Almanya’da, sadece Alman pasaportuna sahip yaklaşık 1 milyon 300 bin Türk bulunuyor. Yani bu kişilerin yalnızca yüzde 2’si Türk pasaportuna başvurdu.

Turus, “Bunun sebeplerinden biri maalesef Avrupa'da yükselen ırkçılık. Bu, artık kimliğinizi belirtme noktasında ciddi sıkıntılar oluşturuyor. Bugün Almanya'da yeni bir hükümetin oluşması, o hükümetin aşırı sağa yatkın olması ‘Ben çifte vatandaşlığa geçersem orada yaşamıma sıkıntı oluşturur mu?’ düşüncesini doğuruyor. Bunları biz bütün araştırmalarımızda görüyoruz. Ama bizim de buna karşılık vatandaşlarımıza, arkalarında Türkiye'nin olduğunu anlatabilecek şekilde konuşmamız gerekiyor” sözlerini sarf etti.

Öte yandan yine verilere göre Almanya’da, sadece Türk pasaportuna sahip 1 milyon 385 bin kişi, daha önce kazanılmış haklar çerçevesinde çifte vatandaşlığa sahip 346 bin kişi bulunuyor.

MAVİ KART SAVUNMASI

AKP İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, 30 bin sayısının düşük olmasına gerekçe olarak, “Yaklaşık 800 binin üzerinde Mavi Kart sahibi var. Dolayısıyla, Mavi Kart’a baktığınız zaman, Türkiye'de seçme ve seçilme hakkı, emekli olma hakkı hariç her türlü hakkı mahfuz olan bir yapıdan bahsediyorsunuz. Dolayısıyla, insanlar ‘Zaten ben Türkiye'de her türlü hakka sahibim’ noktasında hareket edebiliyor, o konforlu alanın varlığını düşünüyor olabilirler. Ama bunları daha detaylı olarak tabii ki mütalaa etmekte fayda var” ifadelerini kullandı. Sırakaya, çifte vatandaşlık konusunda bürokrasinin yavaş işliyor olma ihtimalinden de söz etti.

‘NİYE YILLARCA UĞRAŞTIK?’

Utku Çakırözer ise, Turus’un bahsettiği ırkçılık kaygısı ile ilgili, “Madem bu böyleydi, niye bütün iktidarlar yıllarca çifte vatandaşlık çıksın diye uğraştı? Burada sağcı, ırkçı, vesaire, tamam onlarla mücadele edelim ama hiç mi bize düşen bir şey yok? Eğer siz de duruma böyle bakıyorsanız, yanlış bakıyorsunuz. Burada temel gerekçe nedir? Mavi Kart mı, askerlik mi?” diye sordu. Çakırözer, bu konuların açıkça konuşulabilmesi için gerekirse komisyonun gizli oturum yapmasını önerdi. Komisyon Başkanı, AKP İstanbul Milletvekili Seda Gören, Dışişleri Bakanlığının konsolosluklardan sorumlu genel müdürünün de katılımıyla böyle bir oturum yapılabileceğini söyledi. AKP İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü de bu konunun üzerine odaklanılması gerektiğini belirtti.

ABDESTHANE VE “TÜRKİSTAN” KONULARI DA KONUŞULDU

Öte yandan komisyonda farklı başlıklar da gündeme geldi. Abdulhadi Turus, gümrük kapılarından Türkiye'ye giriş yapan yurttaşlara Türk bayrağı hediye etmeye başladıklarını kaydetti. AKP'li Oğuz Üçüncü ise, “Karşılama programı yapıyorsunuz, insanlar 3 bin kilometre yolculuktan sonra sizin güler yüzünüzle, çok güzel bir intibayla ülkeye giriş yapıyor. Her şey güzel. Ama 50 adım ileride, caminin abdesthanesinde, yaptığınız bütün çalışmalar çöp oluyor. Dolayısıyla, ben bütünsel bir bakış tavsiye ediyorum. Yani sizin yaptığınız güzelliklere diğer kurumlar nasıl katkı sunabilir? Diyanet İşleri Başkanlığının o alandaki varlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, kimin katkısı olacaksa, sizin bu gayretleriniz gölgelenmesin. İnsanlar geldiğinde de, gittiğinde de, ‘Güzel tesislerde abdest alabildik, namazımızı kılabildik’ diyebilsinler” dedi.

Ayrıca, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Turus’un, sunumunda “Orta Asya” ifadesini kullanmasını eleştirerek, “Türkistan demek gerekir. Orta Asya, şarkiyatçıların kavramıdır” dedi. Turus, buna, “Biz daha yeni, Orta Asya Dairesi’nin ismini Türkistan Dairesi olarak değiştirdik” yanıtını verdi.