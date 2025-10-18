İlişkide manipülasyona başvuran 3 burç: Duygusal oyunları ustaca oynayan burçlar...

Bazı burçlar her ne kadar "kontrol etmeyi" sevseler de, bunu genellikle bilinçsizce yaparlar çünkü onlar için sevgi, aynı zamanda güç ve hâkimiyet demektir. İşte ilişkide manipülasyona en yatkın üç burç...

AKREP (23 EKİM - 21 KASIM)

Akrep, ilişkilerde duygusal derinliği kadar manipülasyon yeteneğiyle de bilinir. Akrep bir şeyi isterse, karşısındakini ikna etmenin her yolunu dener. Bazen sessiz kalır, bazen duygusal mesafe koyar, bazen de kıskandırarak tepkisini alır. Onun için ilişki bir güç oyunudur ve bu oyunu kaybetmek istemez. Ancak unutmamak gerekir ki, Akrep bunu kötü niyetle değil, sevgisinin karşılığını tam olarak almak için yapar.

İKİZLER (21 MAYIS - 20 HAZİRAN)

İkizler, sözleriyle insanları kolayca etkileyebilir. Bu yüzden ilişkilerde bazen farkında olmadan manipülasyona başvurabilirler. Bir tartışmada yön değiştirmek, konuyu yumuşatmak veya hatayı ustalıkla karşı tarafa hissettirmeden aktarmak İkizler için çocuk oyuncağıdır. Her ne kadar niyetleri genellikle iyi olsa da, partnerleri bazen kendilerini İkizler’in zekice kurduğu bir labirentin içinde bulabilir.

BALIK (19 ŞUBAT - 20 MART)

Balık burcu manipülasyonu duygusal yoldan yapar. Partnerini vicdanıyla baş başa bırakmakta ustadır ve bu sayede istediği ilgiyi ya da özrü çoğu zaman elde eder. Balık’ın bu tavrı bazen pasif-agresif olarak görülse de, özünde derin duygusal bağ kurma isteğinden kaynaklanır.