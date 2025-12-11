İlişkide psikolojik oyun oynayan 3 burç...

Açık iletişim herkesin harcı değil... Bazı burçlar ilişkide kontrolü ele geçirmek için duygusal manipülasyon, geri çekilme ve stratejik sessizlik gibi yöntemlere başvurabiliyor. İşte o üç burç…

AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)

Akrep, duygusal satranç ustasıdır. Sözlerini dikkatle seçer, hislerini saklar ve partnerinin hamlelerini analiz eder. Onu anlamaya çalışırken yorulursunuz; çünkü aklından geçenleri çözmek hiç kolay değildir.

İKİZLER (21 MAYIS – 21 HAZİRAN)

İkizler, ilişki içinde belirsizlik yaratmayı bir iletişim taktiğine dönüştürebilir. Bir gün yoğun ilgi gösterip ertesi gün tamamen uzaklaşabilir. Bu değişken enerji bazen partnerinin duygularını sınamak için kullanılır.

OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)

Oğlak burcu duygularını açık etmez ve stratejik davranır. Sessizliği araç olarak kullanabilir, zamana yayarak partnerinin tepkilerini ölçer. Kontrolü kaybetmemek için adeta “psikolojik taktikler” uygular.