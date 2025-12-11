AKP'li Şamil Tayyar'dan Mehmet Akif Ersoy'un o sözlerine sert tepki: 'Dokunulmaz olduğunu sanıyordu, şimdi şokta'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturmasında kapsamında eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tutuklandı.

Ersoy'un tutuklanma gerekçesinde “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma” iddiası da yer aldı.

Mehmet Akif Ersoy'un hakimlik ifadesinde, kendisine karşı yapılanı “çok net bir siyasi operasyon” olarak nitelediği, kendisine itibar suikastı yapıldığını söylediği ve “beni tutuklamayı kafaya koyduklarını düşünüyorum” dediği öğrenildi.

AKP'li Şamil Tayyar, Ersoy'un “çok net bir siyasi operasyon” ifadelerine tepki gösterdi.

Tayyar şunları yazdı:

"Mehmet Akif Ersoy, ‘bu bir siyasi operasyon’ demiş.

Uçarak zirveye konarken siyasi sorgulama yapmayan bir aklın, fuhuş ve uyuşturucu operasyonuna ‘siyasi kulp’ takması çok tuhaf geldi.

Masumiyet karinesine binaen hakkındaki iddialara girmeyeceğim.

Siyasi operasyon lafzına bir iki lafım var.

Devlette ve siyasette hatırlı dostları var ama siyasi operasyonu gerektirecek önemli bir figür değil.

TMSF bünyesindeki bir yöneticiyi bir saniyede görevden alarak tasfiye etmek mümkünken, neden böyle bir operasyon yapılsın?

Veya operasyon yapılınca hangi grup veya klik siyasi irtifa kaybetsin?

Cirmi ne ki ne kadarlık alanı yakabilsin?

Kendine fazlaca bir anlam yüklemiş.

Sanırım, hatırlı dostları sayesinde dokunulmaz olduğunu sanıyordu, hoyratça tepindiği ilişkilerin tepesinden bu kadar sert düşeceğine ihtimal vermiyordu, şimdi şokta.

Umarım, ders çıkarır yaşadıklarından."