İlişkilerde çok tutarsız olan 3 burç! Onlar insanı çileden çıkarır

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 20:34

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 20:34

İlişkilerde tutarsızlık ve kararsızlık sevgiyi de etkilemekte. Peki, hangi burçlar ilişkide tutarsız? Kimler çok çabuk karar değiştiriyor? İşte ilişkilerde en tutarsız olan 3 burç...

Yapılan araştırmalarda ''Balık, Terazi ve İkizler'' burcunun en tutarsız burçlar oldukları ortaya çıktı.

BALIK: Duygusallığı ile bilinen balıklar yönlendirebilir bir kişiliğe sahip olduklarından tutarsızdır. Kendini kolayca feda edebilir. Balık burcuına ne kadar kötülük yaparsanız yapın eğer sizi gerçekten çok seviyorsa vazgeçmezler. Ancak vazgeçmedikleri gibi yaptığınız hatayı da ilişkiniz boyunca başınıza kakar ve sizi çeneleriyle rahatsız ederler.

TERAZİ: Tutarsız denilince akla ilk gelen burçlardan biri de terazidir. Aşk hayatında uyum ve denge konusunda hassas olan terazi bazen de nabza göre şerbet vermek istediğinden kararsız kalır. Terazi burcunun çoğu zaman bir dediği bir dediğini tutmaz. Eğer hayatınızda Terazi burcundan birileri varsa gerçekten çileden çıkabilirsiniz. Teraziler sizi çileden çıkarır ve çoğu zaman yorarlar.





İKİZLER: Her şeyden çabuk sıkılan ikizler için bir konu üzerine saatlerini ayırmak zordur. Bu yüzden uzun ilişkiler ikizlerin imtihanı gibidir. İkizlerde tıpkı Balık ve Terazi gibi ilişkilerde dengesiz olur. Eğer hayatınızda İkizler burcundan biri varsa çoğu zaman tutarsızlıkları nedeniyle çileden çıkabilirsiniz.