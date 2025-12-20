Cumhuriyet Gazetesi Logo
Antalya'da markette dehşet... Silahını çıkarıp kurşun yağdırdı!

20.12.2025 09:13:00
İHA
Manavgat ilçesinde Ömer Y., marketine gelip alkol alan Abdulkadir Erkan ile Süleyman Ertem'i yaşanan tartışmanın ardından ruhsatsız silahla öldürdü. Polise teslim olan Ömer Y.'nin, "Çökmek istediler. Onun için öldürdüm" dediği ileri sürüldü.

 Abdulkadir Erkan (33) ve Nurettin Süleyman Ertem (56), Mimar Sinan Mahallesi Manavgat Caddesi üzerinde bulunan ve aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen Ömer Y.'ye ait bir markette alkol aldı. Bir süre sonra tarafların arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmesi sonucu Ömer Y., ruhsatsız tabanca ile Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem’e ateş etti.

Silah sesini duyan yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. İşyeri sahibi Ömer Y., olay yerine gelen ekiplere olayda kullanılan ruhsatsız tabancayla teslim olurken; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde yatan 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

"ÇÖKMEK İSTEDİLER"

Ömer Y. polisler tarafından emniyete götürüldüğü sırada "Çökmek istediler. Onun için öldürdüm" dediği ileri sürüldü.

Yaşamını yitiren Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem'in cenazeleri, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

