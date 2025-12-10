İlişkilerde en kolay bağımlı hale gelen 5 burç: Bu burçlar terk edilme korkusunu bir türlü aşamıyor...

Aşk herkes için farklı bir anlam taşır; kimileri özgürlüğüne düşkünken kimileri ilişkide yakınlık ve bağlılık arar. Ancak bazı burçlar vardır ki, sevgiyi öylesine yoğun yaşar ki partneri onlar için hayatın merkezine dönüşebilir. Peki, terk edilme korkusunu bir türlü aşamayan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, ilişkilerde en kolay bağımlı hale gelen 5 burç...

1. YENGEÇ BURCU

Yengeçler duygularıyla hareket eder ve sevdiklerine sarılmayı bir ihtiyaç olarak görür. Partneri, hayatının en önemli parçası haline gelir.

2. BALIK BURCU

Balıklar aşkı idealize eder, partnerlerini neredeyse hayat amacı haline getirir. Birlikte olmayı ruhsal bir bağ gibi yorumlarlar.

3. BOĞA BURCU

Boğalar sabit burçlardır; alıştıkları kişiyi hayatlarının bir parçası yapmak isterler. Güvende hissettikleri ilişkiye sıkı sıkıya sarılırlar.

4. TERAZİ BURCU

Teraziler için ilişki, ruhsal denge ve huzur kaynağıdır. Yalnız kalmak onları zorlar; bu yüzden ilişkiye aşırı odaklanabilirler.

5. AKREP BURCU

Akrep burçları derin bağlılık ve tutku arar. Kalplerini açtıkları biri olduğunda, ilişki onlar için neredeyse bir “birleşme” haline gelir.