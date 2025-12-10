Mehmet Akif Ersoy dahil 8 kişi adliyeye sevk edildi: Şüphelilerden gazeteciye saldırı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturmasında dün akşam 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan ve Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu 8 şüpheli, sağlık kontrolleri için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti.
8 şüpheli savcılığa ifade vermek üzere adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler ve avukatlarının basın mensuplarına yönelik agresif tavırları dikkat çekti.
Şüphelilerden Ufuk Tetik, kendisini görüntülemeye çalışan basın mensuplarının kamerasına tokat attı.
Mehmet Akif Ersoy dahil 8 kişi adliyeye sevk edildi— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) December 10, 2025
Şüphelilerden gazeteciye saldırı!https://t.co/s6CLdhqScB pic.twitter.com/e0b7l5rcYB
GÖZALTINA ALINAN İSİMLER
Gözaltına alınan isimler şöyle:
Mehmet Akif Ersoy (eski Habertürk GYY'si)
Elif Kılınç (Habertürk Dış Haberler Editörü)
Ufuk Tetik
Gizem Aybaktı
Ebru Gülan
Mustafa Manaz
Dilara Yıldız
Buse Öztay