Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mehmet Akif Ersoy dahil 8 kişi adliyeye sevk edildi: Şüphelilerden gazeteciye saldırı!

Mehmet Akif Ersoy dahil 8 kişi adliyeye sevk edildi: Şüphelilerden gazeteciye saldırı!

10.12.2025 18:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Mehmet Akif Ersoy dahil 8 kişi adliyeye sevk edildi: Şüphelilerden gazeteciye saldırı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturmasında gazeteci Mehmet Akif Ersoy dahil 8 kişi gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu'nun ardından şüpheliler ifade vermek üzere adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan isimlerden biri olan Ufuk Tetik, gazetecilere saldırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturmasında dün akşam 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan ve Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu 8 şüpheli, sağlık kontrolleri için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti.

8 şüpheli savcılığa ifade vermek üzere adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler ve avukatlarının basın mensuplarına yönelik agresif tavırları dikkat çekti.

Şüphelilerden Ufuk Tetik, kendisini görüntülemeye çalışan basın mensuplarının kamerasına tokat attı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Gözaltına alınan isimler şöyle:

Mehmet Akif Ersoy (eski Habertürk GYY'si)

Elif Kılınç (Habertürk Dış Haberler Editörü)

Ufuk Tetik

Gizem Aybaktı

Ebru Gülan

Mustafa Manaz

Dilara Yıldız

Buse Öztay

İlgili Konular: #uyuşturucu #Gazeteci #Mehmet Akif Ersoy