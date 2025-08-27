İlişkilerde en sadık 4 erkek burcu: Sevdiğinde sonsuza kadar

Aşkın ve sadakatin değerini bilen erkekler, partnerlerine karşı güven inşa ederek uzun soluklu ilişkiler kurar. Astrolojide bazı burçların sadakat yönü daha güçlüdür; onlar kolay kolay aldatmayı ya da ihanet etmeyi akıllarına bile getirmez. İşte astrolojide sadakatiyle bilinen 4 burç erkeği...

BOĞA BURCU

Boğa erkeği için güven, ilişkinin en temel yapı taşıdır. Sevdiği kişiye bağlandığında kolay kolay vazgeçmez ve sadakat onun karakterinin doğal bir parçasıdır. Sakin, istikrarlı yapısı sayesinde ilişkisini korumak için her türlü çabayı gösterir.

YENGEÇ BURCU

Aile odaklı Yengeç erkeği, duygusal bağ kurduğu kişiye sonuna kadar bağlıdır. Partnerine karşı koruyucu ve sahiplenici tavırlarıyla bilinir. Onun sadakati, karşısındakine hem huzur hem de güven verir.

OĞLAK BURCU

Disiplinli ve sorumluluk sahibi yapısıyla Oğlak erkeği, ilişkilerinde de aynı ciddiyeti gösterir. Birine bağlandığında uzun vadeli düşünür ve sadakatten ödün vermez. Onun için güven kaybı, kolay kolay telafi edilemeyecek bir durumdur.

AKREP BURCU

Tutkularıyla öne çıkan Akrep erkeği, kalbini gerçekten verdiğinde sadakati tartışılmazdır. Duygusal derinliği, partnerine güçlü bir bağlılık olarak yansır. İlişkilerinde güveni bir kez tesis etti mi, sadakatiyle yıllar boyunca aynı kararlılığı sürdürür.