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İlişkilerde partnerini sürekli test eden 5 burç: Bu burçlar kendinden başka birine güvenmekte fazlasıyla zorlanıyor...

Bazı burçlar için aşk, aynı zamanda bir zihin oyunu gibidir. Peki, kendinden başka birine güvenmekte fazlasıyla zorlanan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, ilişkilerde partnerini sürekli test eden 5 burç...

İlişkilerde partnerini sürekli test eden 5 burç: Bu burçlar kendinden başka birine güvenmekte fazlasıyla zorlanıyor...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.04.2025 - 12:20

Her ilişki biraz güven ister, ama bazı burçlar için bu “biraz” kelimesi oldukça görecelidir. Astrolojiye göre, duygularına karşılık alıp almadığını sürekli yoklayan, küçük oyunlarla partnerinin ilgisini test eden, belirsizlikleri kendince çözmeye çalışan burçlar vardır. Peki, kendinden başka birine güvenmekte fazlasıyla zorlanan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, ilişkilerde partnerini sürekli test eden 5 burç...

1. AKREP BURCU

Akrep, ilişkilerde güveni her şeyin önüne koyar ama bu güveni kolayca vermez. Karşısındaki kişinin sadakatinden emin olmak için fark ettirmeden testler yapar. Ufak kıskançlık oyunları, sessiz kalıp tepki ölçmeler, beklenmedik duygusal çıkışlar… Akrep için ilişki, içsel sınavlar serisidir.

2. BAŞAK BURCU

Detayların burcu Başak, ilişkide her mimiği, her sözü analiz eder. Partnerinin ne kadar özenli, dikkatli ve tutarlı olduğunu sürekli sınar. Onun için ilgisizlik ya da düşüncesizlik büyük kırmızı alarmdır. “Beni ne kadar tanıyor?” sorusunun cevabını, küçük testlerle almaya çalışır.

3. YENGEÇ BURCU

Duygusal derinliğiyle bilinen Yengeç, ilişkisinde karşılıklı sevgi ve ilgi ister. Ancak geçmiş kırgınlıkları nedeniyle sürekli "hala seviliyor muyum?" diye düşünür. Bu yüzden küsüp barışma, sessiz kalma, uzaklaşıp yakınlaşma gibi duygusal testlere başvurabilir. Kalbini kolay kolay açmaz ama açtığında da testleri bitmez.

4. İKİZLER BURCU

İkizler burcu sabitliği sevmediği için ilişkide bile dinamizm ister. Bu yüzden zaman zaman partnerini duygusal ya da zihinsel testlere tabi tutar. İlginin azaldığını hissettiğinde ya da sıkıldığında, sınırları zorlayarak karşısındakinin tepkisini ölçer. Oyunbaz yapısıyla bunu bazen fark ettirmeden bile yapar.

5. BALIK BURCU

Hayalperest ve duygusal Balık, aşkta beklentileri yüksek olan burçlardandır. İlişkide zaman zaman kendi senaryosunu yazıp partnerinden bu senaryoya uygun davranmasını bekleyebilir. Küçük sitemlerle ya da dramatik geri çekilmelerle karşısındakinin ne kadar ilgili ve anlayışlı olduğunu test eder.


Etiketler: #Astroloji #burçlar #ilişkiler

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