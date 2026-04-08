İlişkilerde sevgisini gösterirse kaybedeceğini düşünen 5 burç: Bu burçlar aşkta her zaman mesafeli davranıyor...

İlişkilerde duyguları ifade etmek herkes için kolay değildir. Bazı insanlar, sevgisini açıkça göstermek yerine içinde yaşamayı tercih eder. Bunun en büyük nedeni ise, duygularını gösterdiklerinde karşısındaki kişiyi kaybedeceklerine dair taşıdıkları endişedir. Bu burçlar genellikle temkinli, kontrollü ve duygusal olarak kendini korumaya odaklıdır. Sevgi onlar için güçlü bir bağdır ama aynı zamanda risklidir. İşte ilişkilerde sevgisini gösterirse kaybedeceğini düşünen 5 burç...

1. AKREP BURCU

Akrep burcu için ilişkilerde kontrol oldukça önemlidir. Duygularını açıkça göstermek, onun için savunmasız kalmak anlamına gelebilir. Bu yüzden sevse bile bunu belli etmekte zorlanır. Karşısındaki kişiye tamamen açıldığında, gücünü kaybedeceğini düşünebilir. Bu nedenle sevgisini dozunda gösterir ve her zaman bir mesafe bırakmaya çalışır.

2. OĞLAK BURCU

Oğlak burcu, duygularını kontrol altında tutmayı tercih eder. Ona göre fazla sevgi göstermek, karşı tarafın onu hafife almasına neden olabilir. Bu yüzden ilişkilerde daha mesafeli ve kontrollü davranır. İçten içe güçlü duygular beslese de, bunu açıkça göstermekten kaçınır. Oğlak için güven oluşmadan duygularını açmak risklidir.

3. KOVA BURCU

Kova burcu, özgürlüğüne düşkün olduğu için duygusal bağlarda mesafe bırakmayı tercih eder. Sevgisini fazla belli ettiğinde, karşısındaki kişinin ona daha fazla bağlanacağını ve bunun da kendi alanını kısıtlayacağını düşünebilir. Bu yüzden duygularını kontrollü bir şekilde ifade eder. Onun için denge, her zaman duygulardan önce gelir.

4. BAŞAK BURCU

Başak burcu, ilişkilerde ölçülü olmayı tercih eder. Duygularını fazla açık ettiğinde karşısındaki kişinin bunu suistimal edebileceğini düşünebilir. Bu nedenle sevgisini daha çok davranışlarıyla gösterir, ama sözlü ya da açık ifadelerden kaçınır. Başak için sevgi, kontrol edilmesi gereken bir alandır.

5.İKİZLER BURCU

İkizler burcu, duygularını açıkça göstermek yerine daha hafif ve yüzeysel bir iletişim kurmayı tercih edebilir. Çünkü fazla bağlanmanın ve bunu belli etmenin, karşısındaki kişi üzerinde farklı bir etki yaratabileceğini düşünür. Bu yüzden sevgisini esprilerle, dolaylı yollarla ifade eder. İç dünyasını tamamen açmak onun için zaman alır.