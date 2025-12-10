Kendinden en çok ödün veren 5 burç: Bu burçlar sevdiklerinin mutluluğunu kendi mutluluğundan daha üstün tutuyor...

Her ilişki karşılıklı fedakârlık gerektirir; ancak bazı burçlar vardır ki bu fedakârlığı bir adım öteye taşır. Onlar için sevdiği kişinin mutluluğu, kendi mutluluklarından bile önce gelir. Zamanla kendi sınırlarını yok sayabilen, benliğini ikinci plana atan bu burçlar ilişkide her şeyi “dengeyi korumak” adına yapmayı seçebilir. Peki, sevdiklerinin mutluluğunu kendi mutluluğundan daha üstün tutan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, kendinden en çok ödün veren 5 burç...

1. YENGEÇ BURCU

Yengeç, duygusallığın ve sahipleniciliğin burcudur. Sevdiklerini koruma içgüdüsü o kadar güçlüdür ki, kendi isteklerini çoğu zaman geri plana atar.

2. BALIK BURCU

Balık burcu, sevgiye karşı sınırsız bir teslimiyet hissi duyar. Partnerini dünyasının merkezine yerleştirir ve onun mutluluğunu kendi mutluluğuyla eş tutar.

3. TERAZİ BURCU

Terazi, uyumun ve huzurun burcudur. Tartışmadan ve gerginlikten nefret eder, bu yüzden çoğu zaman kendi ihtiyaçlarını söylemekten çekinir.

4. BAŞAK BURCU

Başak’ın sevgisi detaylarda gizlidir. Sevdiklerinin hayatını kolaylaştırmak için kendini göstermez bir şekilde feda eder.

5. OĞLAK BURCU

Oğlak soğukkanlı görünse de ilişkide büyük bir sorumluluk duygusu taşır. Sevdiği kişi için hayat planlarını bile esnetebilir.