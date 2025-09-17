Kıskançlığıyla partnerinin sabrını zorlayan 4 burç: Bu burçlar kısıtlayıcı tavırlarıyla ilişkide sürekli sorun yaratıyor...

İlişkilerde kıskançlık, kimi zaman sevginin göstergesi olarak görülse de aşırıya kaçtığında partnerin sabrını zorlayan bir duruma dönüşebilir. Astrolojiye göre bazı burçlar, yoğun duyguları ve sahiplenici tavırları nedeniyle ilişkilerde kıskançlığıyla öne çıkar. Peki, kısıtlayıcı tavırlarıyla ilişkide sürekli sorun yaratan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, kıskançlığıyla partnerinin sabrını zorlayan 4 burç...

1. AKREP BURCU

Akrepler, duygularını derin yaşayan ve partnerine güçlü bir bağ kuran burçlardır. Ancak bu bağlılık, zaman zaman yoğun kıskançlığa dönüşebilir. Akrep burcu için sadakat çok önemlidir ve en küçük bir şüphe bile partnerine zor anlar yaşatabilir.

2. BOĞA BURCU

Boğa burçları güvene çok önem verir. Partnerlerinden aynı sadakati beklerler. Ancak karşı tarafta belirsizlik gördüklerinde kıskançlıkları ortaya çıkar. Sahiplenici yapıları, partnerlerinin sabrını zorlayabilir.

3. YENGEÇ BURCU

Yengeç burçları duygusal bağlarını çok güçlü yaşar. Sevdiklerini kaybetme korkusu, onları kıskanç tavırlara yöneltebilir. Partnerlerinden sürekli ilgi görmek isterler, aksi durumda kıskançlık krizleri yaşanabilir.

4. ASLAN BURCU

Aslanlar ilişkilerde ilgi odağı olmak ister. Partnerinin ilgisini paylaşmak zorunda kaldıklarında kıskançlıkları ortaya çıkar. Gururlarına dokunan durumlarda, partnerlerinin sabrını test eden tavırlar sergileyebilirler.