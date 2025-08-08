Kıskançlıktan aklını kaybeden 4 erkek burcu: Bu burçlar kıyamete kadar kıskanıyor

Seven insan kıskanır derler… Ancak bazı erkekler için kıskanmak sadece bir duygu değil, tam zamanlı bir meslek gibidir. Sosyal medya beğenilerinden, bir selamlaşmaya kadar her detay zihinlerini kurcalar. İşte ilişkide sınır tanımayan kıskançlıklarıyla partnerlerine bazen “boğulma” hissi yaşatan 4 erkek burcu...

AKREP BURCU

Aşk onun için tamamen sahiplenmektir. Sevdiği kadını gözünden bile kıskanabilir; duygularını derin yaşadığı gibi şüphelerini de derin yaşar. Sessizce izler, not eder, kurar… ve bir gün patlar. Onun kıskançlığı açık açık değil, gizli gizli işler. Ama bir kriz anında, tüm birikimi bir anda ortaya dökülebilir.

YENGEÇ BURCU

Duygusaldır, bağlanır ve bağlandıkça kontrolü kaybetmekten korkar. Bu korku, zamanla “beni yeterince seviyor musun?” krizlerine dönüşebilir. Sadakat onun için her şeydir ve en küçük ihmal bile kıskançlık kıvılcımlarını çakar. Genellikle sessiz kalır ama içine atar. Sonunda duygusal bir patlamayla karşısındakini de şaşırtır.

ASLAN BURCU

İlgiyi her zaman üzerinde ister, onun sevgilisi başka birine gülümsediğinde bile içten içe yanar. Onun gururu da egosu da kıskançlıkla birleşince olaylar büyür. “Ben senin her şeyinim, neden başka biriyle bu kadar rahatsın?” diye sorgular. Kıskanırken hâlâ karizmatiktir ama alttan alta iç savaş yaşar.

BOĞA BURCU

Güven onun için temeldir ama bir kez sarsıldığında takıntılı bir kıskançlığa dönüşebilir. Rutini sever ve sevdiği kadının hayatında beliren her yeni unsur onu tehdit gibi algılar. Sessiz kıskançlıkların kralıdır; bazen bir bakışıyla bile “kiminle konuştun?” sorusunu sorar. Onun kıskançlığı bazen romantik, bazen bunaltıcı olabilir.