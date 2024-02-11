Günlük Burç Yorumları: 12 Şubat Pazartesi Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Şubat 2024 - 16:47

Güncelleme: 11 Şubat 2024 - 16:47

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Bugün sağlık konuları gündemde olabilir sevgili koçlar. İnsanlardan biraz uzaklaşmak, iletişime girmemek bugün yapmanız gereken en doğru şey. İçten içe öfkeli olduğunuz konular varsa çözüm bulmak için biraz kendinizi dinlemelisiniz.