Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Ağustos Pazartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Kendinizi en tepede görmekle alakalı hırslarınız bazen sevdiklerinizin sizden uzaklaşmasına sebep oluyor. Duygularınızı sansürsüzce yaşamaktan korkmayın, kalkanlarınızı indirin. Sevildiğinizi hissedip kalbini açtıkça göreceksiniz ki hayat bir savaş alanı değil..
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