Günlük Burç Yorumları: 28 Ağustos Pazartesi Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 27 Ağustos 2023 - 17:16

Güncelleme: 27 Ağustos 2023 - 17:16

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:

Kendinizi en tepede görmekle alakalı hırslarınız bazen sevdiklerinizin sizden uzaklaşmasına sebep oluyor. Duygularınızı sansürsüzce yaşamaktan korkmayın, kalkanlarınızı indirin. Sevildiğinizi hissedip kalbini açtıkça göreceksiniz ki hayat bir savaş alanı değil..