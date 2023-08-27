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Günlük Burç Yorumları: 28 Ağustos Pazartesi Koç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 28 Ağustos Pazartesi Koç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 27 Ağustos 2023 - 17:16

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu: 

Kendinizi en tepede görmekle alakalı hırslarınız bazen sevdiklerinizin sizden uzaklaşmasına sebep oluyor. Duygularınızı sansürsüzce yaşamaktan korkmayın, kalkanlarınızı indirin. Sevildiğinizi hissedip kalbini açtıkça göreceksiniz ki hayat bir savaş alanı değil..



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