Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Şubat Perşembe Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Bugün sağlığınıza dikkat edin sevgili koçlar, strese bağlı sağlık sorunlarınız tetiklenebilir. Günlük yaşantınızı kolaylaştıracak planlamalar yapmalısınız. Hayatınızdaki değişimlere adapte olmak zor gibi görünse de uzun vadede değişimler size iyi gelecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Başak Demirtaş'tan 'İstanbul' kararı
- DEM’in AKP’den 3 isteği!
- Çok sayıda gözaltı var!
- Deprem anmasında protesto edilmişti!
- Erdoğan’ın İBB arşivi
- Dilfıraz Karataş hakkında acı ayrıntı ortaya çıktı
- Emeklilerin bayram ikramiyesi artacak mı?
- Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme!
- DEM Parti'den 'İstanbul adayı' açıklaması
- Deutsche Bank'tan yıl sonu dolar TL tahmini