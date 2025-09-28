Kocasını uçan sinekten bile kıskanan 3 kadın burcu: Bu burçlar eşlerinin dibinden ayrılmıyor

Burçların kişilik özellikleri, ilişkilerde sergiledikleri tavırları da belirler. Kimi burçlar özgürlükçü yaklaşırken, kimileri sevdiklerine fazlasıyla sahiplenici davranır. Aşk hayatında “sahiplenme” dozu yüksek olan burçlar, kıskançlıklarıyla bilinir. İşte eşini kimselerle paylaşamayan ve zaman zaman aşırıya kaçan 3 kadın burcu...

AKREP BURCU

Akrep burcu kadını, ilişkilerde tutkulu olduğu kadar kıskançlığıyla da tanınır. Eşini başkalarıyla paylaşmaya tahammül edemez ve en küçük ayrıntıyı bile fark eder. Onun için sadakat, bir ilişkide vazgeçilmezdir. Güçlü sezgileri sayesinde kocasının ilgisinin kaydığını anında fark eder ve bu durum yoğun kıskançlık krizlerine yol açabilir.

YENGEÇ BURCU

Yengeç kadını, eşine duyduğu yoğun sevgiyle birlikte aşırı korumacı bir tavır sergiler. Eşinin hayatında en önemli kişi olmak ister ve bu nedenle en küçük ilgiyi bile kıskançlıkla karşılayabilir. Sevdiklerini kaybetme korkusu, kıskanç davranışlarını artırır. Onun için aile bağları ve sadakat, her şeyin üzerinde gelir.

BOĞA BURCU

Boğa kadını, sahiplenici yapısıyla bilinir. Evliliğinde güven arayışı çok güçlüdür ve bu güveni tehdit eden her şeye karşı kıskançlık gösterebilir. Kocasına karşı büyük bir sadakat bekleyen Boğa kadını, en küçük ilgisizliği bile yanlış yorumlayabilir. Onun için aşk, tam bir sahiplenme ve sadakat sınavıdır.