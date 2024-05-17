Günlük Burç Yorumları: 18 Mayıs Cumartesi Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 17 Mayıs 2024 - 15:54

Güncelleme: 17 Mayıs 2024 - 15:54

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Ailevi konularda üzerini kapattığınız konuların yeniden gündeme gelmesi enerjinizi fazlasıyla düşürüyor. Çözmeden ilerleyemezsiniz. Çabalarınız boşmuş gibi hissetseniz de aslında siz yanlış yerlere çaba harcıyorsunuz. Asıl sorunu görmekten ve yüzleşmekten kaçmayın.