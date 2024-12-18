Günlük Burç Yorumları: 19 Aralık Perşembe Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 18 Aralık 2024 - 16:16

Güncelleme: 18 Aralık 2024 - 16:16

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

İletişiminizin güçlü ve ilişkilerinizin yolunda olduğu günlerden geçiyorsunuz. Önemli iş ve görüşmelerinizi bugün yapabilir veya uzun süredir görmediğiniz sevdiklerinizle iletişime geçebilirsiniz. Hukuki konularda güzel haberler alabilirsiniz.