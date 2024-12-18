Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Aralık Perşembe Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
İletişiminizin güçlü ve ilişkilerinizin yolunda olduğu günlerden geçiyorsunuz. Önemli iş ve görüşmelerinizi bugün yapabilir veya uzun süredir görmediğiniz sevdiklerinizle iletişime geçebilirsiniz. Hukuki konularda güzel haberler alabilirsiniz.
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