Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 27 Aralık Çarşamba Kova burcu Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Sevgili kovalar, bugün yaşam alanınızdaki mevcut düzeninizi değiştirmek, taşınma, sağlık konuları gündemde olabilir. Düşünmeden hareket etmemeniz gereken bir gün. Konuları net bir bakış açısıyla göremeyebilirsiniz. Mantığınızla hareket etmelisiniz.
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