Merkür, 2026 yazında retro ile yeniden geri vitese takıyor. İletişim kazaları, teknolojik arızalar ve geçmişten gelen sürprizlerle anılan Merkür retrosu, bu kez duygusal ve nostaljik etkileriyle öne çıkacak. Peki, Merkür Retrosu ne zaman bitecek? 2026 Yengeç Retrosunun bitiş tarihi

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?

2026 yılının ikinci Merkür retrosu, astroloji takvimlerine göre 29 Haziran 2026'da başladı ve 23 Temmuz 2026'da sona erecek.

2026 TEMMUZ MERKÜR RETROSU HANGİ BURÇTA?

Astroloji yorumlarında Temmuz 2026 Merkür retrosunun Yengeç burcunda gerçekleştiği belirtiliyor. Bu süreçte özellikle aile ilişkileri, geçmişten gelen meseleler, duygusal bağlar ve iletişim tarzı ön plana çıkıyor.

Retro döneminin, kapanmamış konuların yeniden gündeme gelmesine ve eski meselelerin farklı bir bakış açısıyla değerlendirilmesine zemin hazırlayabileceği ifade ediliyor.

RETRO SONRASI GÖLGE DÖNEM ETKİSİ

Astroloji yorumlarında Merkür retrosunun sona ermesinin ardından kısa süreli bir “gölge dönem” yaşandığı ifade ediliyor. Bu süreç, Merkür’ün retro öncesindeki hareket düzenine ve konumuna yeniden uyum sağlamasıyla ilişkilendiriliyor.

Bu nedenle 23 Temmuz sonrasındaki günler, retro etkilerinin giderek azaldığı ancak iletişim, kararlar ve geçmişten gelen bazı konuların tamamen netleşmesi için geçiş niteliği taşıyan bir dönem olarak değerlendiriliyor.