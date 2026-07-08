35 yaşında hayatını kaybetmişti: Ece İrtem'in ölüm sebebi belli oldu

Kızılcık Şerbeti’nde ‘Işıl’ karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Ece İrtem, 15 Haziran'da evinde hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncunun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Maymun ısırığı şüphesi gündeme gelse de kesin sonuç için otopsi sonucu bekleniyordu.

Genç yaşta hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ece İrtem’in ölüm sebebinin alkol zehirlenmesi olduğu ortaya çıktı.

İrtem’in ölümünün alkol (etil alkol) zehirlenmesi neticesinde meydana geldiği öğrenildi.

Alınan örneklerde de herhangi bir uçucu, uyuşturucu veya uyarıcı madde saptanmadığı öğrenildi.

Otopsi işlemleri tamamlanan İrtem'in cenazesi babası Vural İrtem'e teslim edildi.

Dizi oyuncusu arkadaşları da Adli Tıp Kurumu önünde cenazenin teslim edilmesini beklerken gözyaşlarına hakim olamadı.