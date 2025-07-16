Ne olursa olsun herkese ikinci şansı veren 4 burç: Bu burçlar kırsa da kırılsa da affetmekten asla vazgeçmiyor...

Astrolojide bazı burçlar vardır ki, kalpleri kırılmış olsa bile affetmeyi seçer. Onlar için insan ilişkilerinde hata yapmak doğaldır ve kimseyi tek bir yanlışla silmek istemezler. Peki, kırsa da kırılsa da affetmekten asla vazgeçmeyen kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, ne olursa olsun herkese ikinci şansı veren 4 burç...

1. YENGE Ç BURCU

Yengeç burcu duygusal ve şefkatli yapısıyla bilinir. Birine kırılmış olsa da geçmişe takılı kalmak istemez. Sevdiklerini kolay kolay hayatından çıkarmayan Yengeçler, ikinci hatta üçüncü şansı vermekten çekinmezler.

2. TERAZ İ BURCU

Terazi burcu için ilişkilerde denge ve uyum çok önemlidir. Bu yüzden kırgınlıkları uzun süre içinde tutmak istemez. Haksızlığa uğrasa bile, karşı tarafın gönlünü almak ve barışı sağlamak için adım atabilir.

3. BALIK BURCU

Balık burcu saf ve sevgi dolu kalbiyle tanınır. İnsanların hatalarını göz ardı etmekte usta olan Balık, çoğu zaman hayal kırıklığı yaşasa da affetmeyi bilir. Onun için önemli olan duygusal bağdır, kusurlar değil.

4. YAY BURCU

Yay burcu, geçmişe değil geleceğe odaklanır. Küçük şeyleri büyütmez, yaşanan olumsuzlukları arkasında bırakmak ister. Bu yüzden ona hata yapıldığında bile uzun süre kin tutmaz, fırsat vermeye hazırdır.