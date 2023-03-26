Günlük Burç Yorumları: 27 Mart Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 16:58

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 16:58

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

Sorumluluklarınız siz ‘hayır’ demeyi bilmedikçe içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Önceliklerinizi belirleyin, size ait olmayan ne varsa eleyin. Radikal kararlar almalı ve bu kararları istikrarlı bir şekilde uygulamalısınız.



