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Günlük Burç Yorumları: 27 Mart Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 27 Mart Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 16:58

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

Sorumluluklarınız siz ‘hayır’ demeyi bilmedikçe içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Önceliklerinizi belirleyin, size ait olmayan ne varsa eleyin. Radikal kararlar almalı ve bu kararları istikrarlı bir şekilde uygulamalısınız.




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